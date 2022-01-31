Барнаул, 31 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 31 января 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 7990 зараженных коронавирусом (рекордные +404 за сутки).

Mos.ru Борьба с коронавирусом

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Количество тестирований с учётом повторных исследований упало до 6287 (-5271 за сутки), выявлены 1289 новых носителей (+182 за сутки). И это тоже случилось впервые за всю историю пандемии в регионе.

«По состоянию на 31 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1610 человек (+70 за сутки). Кроме этого, 181 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+6 за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:26 356 (+197 за сутки) и 96 141 (+1080 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных увеличилось до 321 (+4 за сутки). Из них 146 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменились).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8818 человек, причём 24 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 132 806 человек. Выздоровели 110 072 пациента (+70 за сутки).

Читайте также: На Алтае стремительно растет число детей, заражённых коронавирусом