Барнаул, 31 января, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, по состоянию на 31 января 2022 года вакцинированы 1 272 390 (+1213 за сутки), в том числе —994 ребёнка возрастом 12−17 лет (+105 за сутки).

Permkrai.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 69 699 жителей региона получили первую прививку (+73 за сутки).

Число полностью привитых граждан составило 1 126 920 (+955 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 75 771 ревакцинированном (+185 за последние сутки).

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