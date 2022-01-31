Ульяновск, 31 января, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за резкого роста количества заражений коронавирусом временно приостановлена плановая диспансеризация детей и взрослого населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперативного штата.

Ulgov.ru Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник проводять углубленную диспансеризацию переболевших ковидом

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Губернатор внёс изменения о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, в Ульяновской области приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров детей (в возрасте от одного года до 17 лет), а также диспансеризацию детей-сирот и взрослых.

Власти уточняют, что данное решение не касается проведения углублённой диспансеризации граждан, которые ранее переболели ковидом.

Напомним, что с 31 января на дистанционное обучение перевели школы, колледжи и техникумы. Детские сады работают в прежнем формате. Также в области сохранили в очном режиме практические занятия для учащихся медицинских колледжей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновске углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом начали проводить в Центре профессиональной патологии. В прошлом году диспансеризацию прошли свыше 22 тыс. жителей.