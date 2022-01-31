Москва, , 10:04 — REGNUM Единая система управления войсками организована подразделениями Восточного военного округа (ВВО) России в Белоруссии в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

На учениях Алексей Колчин ИА REGNUM

Отмечается, что на белорусской территории разворачиваются пункты управления с видео-конференц-связью, которая позволяет командирам передавать сигналы управления в режиме реального времени. Для размещения пунктов управления проведены инженерные работы, идёт следующий этап — маскировка пунктов.

«Специалистами войск связи организована единая система управления войсками. В систему управления вошли пункты управления привлекаемых подразделений, находящихся на полигонах», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 20 февраля в Белоруссии пройдут совместные с Россией учения «Союзная решимость-2022». Перед этим этапом к 9 февраля в Белоруссии будут передислоцированы и созданы группировки войск.

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