Чебоксары, 31 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить контроль за работой учреждений общественного питания из-за сигналов о проведении банкетов и корпоративных мероприятий. Соответствующее поручение дано 31 января на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Интерьер кафе

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Обсуждение в правительстве руководитель республики начал с ситуации с коронавирусом и соблюдении ограничительных мер. И сделал акцент на работе предприятий общественного питания.

«Несмотря на то, что длительное время действует запрет на проведение банкетов и корпоративов, есть информация, что проводятся и банкеты, и корпоративные мероприятия», — сказал Олег Николаев.

Руководитель республики обратился к вице-премьерам — министрам здравоохранения и экономики Владимиру Степанову и Дмитрию Краснову, поручив провести рабочее совещание с участием представителей МВД по Чувашии и управления Роспотребнадзора.

«Выработайте конкретные меры реагирования. Если мы так будем выполнять конкретные решения, то смысл их принимать, если они не реализуются? Прошу наладить работу по должному контролю и реагированию на нарушения», — поручил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил о получении информации, что в Чебоксарах и Новочебоксарске, несмотря на запрет, якобы продолжили работать в очном формате учреждения дополнительного образования. Он поручил руководителям городов принять меры, а сити-менеджеру Чебоксар предложил сходить в «красную» зону.