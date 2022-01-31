В Чувашии ужесточат контроль за общепитом из-за проведения банкетов
Чебоксары, 31 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить контроль за работой учреждений общественного питания из-за сигналов о проведении банкетов и корпоративных мероприятий. Соответствующее поручение дано 31 января на планёрке в правительстве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Обсуждение в правительстве руководитель республики начал с ситуации с коронавирусом и соблюдении ограничительных мер. И сделал акцент на работе предприятий общественного питания.
Руководитель республики обратился к вице-премьерам — министрам здравоохранения и экономики Владимиру Степанову и Дмитрию Краснову, поручив провести рабочее совещание с участием представителей МВД по Чувашии и управления Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил о получении информации, что в Чебоксарах и Новочебоксарске, несмотря на запрет, якобы продолжили работать в очном формате учреждения дополнительного образования. Он поручил руководителям городов принять меры, а сити-менеджеру Чебоксар предложил сходить в «красную» зону.