Москва, 31 января, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Погоду в Москве 31 января определит циклон «Надя», сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

По его словам, регионы Центральной России будут находиться на орбите влияния североатлантического циклона «Надя», из-за чего сохранится пасмурная и снежная погода с температурным фоном на четыре градуса выше положенной климатической нормы.

В столице будет облачно, временами снег, столбики термометров не опустятся ниже двух градусов ниже нуля, в Подмосковье — ниже пяти градусов мороза. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.

Ранее Москву посетил снежный циклон «Мария».