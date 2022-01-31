Уфа, 31 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. 1465 ординаторов и 800 студентов Башкирского государственного медицинского университета выходят на работу в поликлиники республики. Об этом 31 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что это позволит уменьшить нагрузку на медицинских работников.

По словам начальника отдела ординатуры этого вуза Рамиля Зигитбаева, каникулы у обучающихся пришлось перенести.

Сообщается, что с 31 января в Башкирии все взрослые поликлиники будут работать с 7:30 до 22:00 часов.

Согласно данным на 29 января в инфекционных центрах занято 2600 коек, свободный коечный фонд составляет 38%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии временно приостановили диспансеризацию и профосмотры.