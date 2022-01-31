Чита, 31 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В связи с тем, что российские регионы, согласно распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, дополнительно получат свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), глава Забайкалья Александр Осипов выразил надежду на более тщательную организацию работы по борьбе COVID-19. Подробности с оперативного совещания 31 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

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«Это, несомненно, позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции», — подчеркнул глава Забайкалья.

Он также напомнил, что бесперебойное функционирование всего первичного звена будут зависеть от того, как скоро территориальные фонды обязательного медицинского страхования получат федеральные трансферты.

В Забайкалье в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией возросла нагрузка на систему здравоохранения. Все амбулаторные и стационарные службы приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 102 568 (+553 за минувшие сутки).

Из-за стремительного роста инфицирования COVID-19 ограничения введены на территории Агинского округа до 1 марта. Кроме того, массовые мероприятия для детей приостановлены до 1 марта на территории всего региона.

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