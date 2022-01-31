Челябинск, 31 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Челябинской области 30 января выздоровели 956 носителей коронавируса. Об этом 31 января сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего COVID-19 победили уже 145 211 пациентов. Подтверждено 168 577 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 на Южном Урале насчитывается уже 15 565 человек. Скончались от ковида ещё восемь граждан.