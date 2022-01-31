Пекин, 31 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Китайские ученые разработали новый перспективный вид терапии для лечения лейкемии, болезни, которая ежегодно убивает около 300 000 человек во всем мире, сообщает агентство Синьхуа.

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Исследование, опубликованное 27 января в журнале Science Translational Medicine, показало, что инъекция наночастиц, несущих определенный сегмент гена, может эффективно очистить эти раковые клетки крови на животной модели. Ранее было известно, что аномальный клеточный энергетический метаболизм связан с лейкемией, но неясно, что является причиной, а что следствием.

Исследовательская группа из Цзинаньского университеа в провинции Гуандун на юге Китая обнаружила, что изменения в метаболизме побудили нормальные стволовые клетки, продуцирующие кровь, превратиться в клетки, инициирующие лейкемию.

Они выяснили, что потеря экспрессии микроРНК под названием miR-31−5p изменила способ использования энергии клетками, в результате чего образовался метаболит под названием фумарат, который привел к развитию лейкемии. микроРНК — это класс небольших одноцепочечных некодирующих РНК, которые играют важную роль в регуляции экспрессии генов.

Исследователи разработали потенциальный препарат, состоящий из наночастиц, инкапсулирующих этот фрагмент микроРНК. Согласно исследованию, он подавлял прогрессирование острого миелоидного лейкоза у мыши, которой были пересажены лейкозные клетки человека, не вызывая никаких побочных эффектов.

Профессор молекулярной биологии опухолей в Цзинаньском университете Янь Даогуан, возглавлявший исследование, сказал, что исследование помогло расширить понимание механизмов происхождения раковых клеток крови и предложило новый вариант лечения лейкемии.