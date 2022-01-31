Кузнецк, Пензенская область, , 10:18 — REGNUM В Пензенской области прокуратура организовала проверку по факту высадки пассажиров из автобуса на мороз до приезда их к месту назначения. Информация об этом появилась в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.

Знак автобусной остановки CopyrightFreePictures

Инцидент произошел в городе Кузнецке утром 27 января. Пассажиров микроавтобуса №55 высадили на мороз, не доставив до места назначения.

Проверку публикации в соцсетях также организовали следственные органы. По данным следственного управления СКР по Пензенской области, водитель маршрутного микроавтобуса высадил несколько пассажиров, в их числе была 10-летняя девочка.

Утром 27 января в Пензенской области температура воздуха составляла около минус 20 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 26 января в Казани водитель автобуса высадил 16-летнюю девочку по причине невозможности оплатить проезд банковской картой «Мир».

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