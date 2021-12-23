Энгельс, Саратовская область, , 12:51 — REGNUM В городе Энгельсе Саратовской области несовершеннолетнюю девочку, следовавшую в школу, высадили из общественного транспорта. После очередной публикации в СМИ организована доследственная проверка, сообщает следственное управление СКР по региону.

Билет на проезд Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Девочку 22 декабря по дороге в школу высадили с автобуса №284 на остановке общественного транспорта в городе Энгельсе. Ребенок был вынужден покинуть общественный транспорт «по причине отсутствия возможности оплаты проезда наличным расчетом», говорится в публикации.

При этом в регионе существенно похолодало. Днем 22 декабря температура воздуха составляла около 17 градусов мороза. С 23 декабря ожидается 25−28 градусов ниже ноля.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ангарске директору компании-перевозчика грозит штраф за высадку 11-летнего мальчика из автобуса из-за отрицательного баланса на транспортной карте.

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