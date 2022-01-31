Луганск, 31 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Даже после ухода с Украины Североатлантического альянса (НАТО), Украине не позволят мирно жить подготовленные Центральным разведывательным управлением США диверсанты. Об этом 31 января заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«Когда НАТО придется уйти из Украины, они оставят после себя скопище диверсантов-подпольщиков, чтобы потом координировать их деятельность и иметь свою агентурную сеть в чужой стране не позволяя вернуться украинцам к мирной человеческой жизни», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Пасечник отметил, что принятием закона о национальном сопротивлении нынешние власти Украины легализовали обученных американцами диверсантов и дали им право пользоваться, как стрелковым, так и более тяжелым вооружением, каковое «Запад активно завозит на Украину».

Отметим, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что американское ЦРУ с 2015 года ведет обучение специалистов по организации партизанского движения на Украине.