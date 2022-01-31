Кызыл, 31 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки выявлено 453 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 3606.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 453 заболевших мужчин — 126, женщин — 327. По возрасту: детей до 17 лет — 96, от 18−49 лет — 230, 50−64 лет — 10, старше 65 лет — 25. Работников образования — 91, здравоохранения — 31», — отметили в минздраве.

По данным на 31 января, в ковидных стационарах республики лечатся 1203 пациентов, в том числе 159 детей и 135 беременных женщин. Состояние 104 больных оценивается, как тяжёлое, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Занятость коечного фонда к настоящему времени достигло 86%. Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом с начала года достигло семи.