Ставрополь, 31 января, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 30 января 137 человек были госпитализированы с диагнозом COVID-19. Днем ранее этот показатель составил 172 человека. Как отметил губернатор края Владимир Владимиров, в регионе не отмечается резкого всплеска числа больных, попавших из-за болезни в ковидные госпитали.

Mos.ru В больнице

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«Число госпитализаций растет незначительно. С 28 на 29 января в стационар направлены 136 пациентов», — написал губернатор на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, из 3385 коек, имеющихся в ковидных стационарах, свободными остаются почти 20%, что «позволяет оказывать медицинскую помощь всем нуждающимся, а также иметь достаточный резерв на случай роста заболеваемости».

Всего за прошедшие сутки на Ставрополье был подтвержден коронавирус у 1451 жителя края, из них 427 — дети. Выздоровели за эти сутки 907 человек, скончались 12 пациентов.