Чита, 31 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 31 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 102 568 (+553 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 93 440 пациентов (+111 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2367 человек (+2 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 69 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-9 за последние сутки).

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