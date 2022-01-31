Улан-Удэ, 31 января, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 297 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к настоящему времени коронавирус победили 76 414 жителей республики.

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Общее число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 88 247, 47% из которых зарегистрировано в столице региона Улан-Удэ. За последние сутки диагноз подтвердился у 1579 человек.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1263 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 31 января, под медицинским наблюдением в Бурятии остаются 36 796 человек, контактировавших с больными COVID-19.