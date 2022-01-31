Омск, 31 января, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Омской области стартовала вакцинация подростков от коронавируса, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения.

Пресс-служба администрации Ленинградской области Вакцина от коронавируса для подростков «Спутник М»

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По состоянию на утро 31 января привито 87 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. «Пока процесс организован по окружному принципу, однако с поступлением новых партий вакцины география прививочной кампании будет расширяться», — подчеркнули в минздраве.

В Омске прививочные кабинеты работают в 14 детских поликлиниках и их филиалах, в районах — в 32 центральных районных больницах.

На сегодняшний день в Омской области насчитывается 1600 желающих привиться вакциной «Спутник М». Поставка очередной партии препарата ожидается в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 января в Омской области выявлено 140 866 носителей коронавируса, выздоровели 129 688 человек, скончались 3508 ковид-пациентов.