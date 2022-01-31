Биробиджан, 31 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Отказавшихся воспользоваться медицинской маской пассажиров городских автобусов Биробиджана выпроводят из общественного транспорта. Такое решение было принято на спецсовещании при правительстве региона, сообщает ИА EAOMedia.

Сергей Хабибулин Автобус в Переславле

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Речь идёт только о взрослых пассажирах. Кроме того, тем, у кого не будет маски, её выдадут бесплатно. Из автобуса придётся выходить только тем, кто откажется надеть уже предоставленное средство индивидуальной защиты.

Руководство региона также озвучило перевозчикам требование регулярно дезинфицировать автобусы. Кроме того, компании обязали подсчитать, сколько масок им потребуется ежедневно.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской АО продолжают частично приостанавливать обучение в школах. На карантин закрыты уже 19 классов, в них не ведётся даже дистанционное обучение.