Абакан, 31 января, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Ещё два пациента с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в республиканском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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По данным оперштаба, жертвами коронавирусной инфекции стали 71-летняя и 96-летняя женщины.

Таким образом, с начала 2022 года в регионе умер 131 пациент с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 617 носителей коронавируса, выздоровели 64 человека.