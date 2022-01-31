Кемерово, 31 января, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на сегодня, 31 января, медицинскую помощь получают 8003 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 7458 пациентов. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стационарах и на домашнем карантине находятся 23 436 человек.

За прошедшие сутки был выявлен 821 случай заражения коронавирусом (за всё время — 95 640 случаев), 267 человек выздоровели (за всё время — 85 733 человека), девять пациентов скончались (за всё время — 1904 пациента).