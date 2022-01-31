Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:33 — REGNUM В Хабаровском крае завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 сотрудников компании, предлагавшей услуги в сфере врачебной и специализированной помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МВД России.

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Следователями СУ УМВД России по Хабаровскому краю установлено, что работники отдела продаж медицинской организации в Комсомольске-на-Амуре настоятельно рекомендовали всем пациентам бесплатно пройти полное обследование организма. При этом они не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на аппарате, который относится к классу бытового оборудования для фитнеса.

«Пациентам говорили, что у них обнаружены тяжелые и хронические заболевания, и путем запугивания убеждали в необходимости срочного платного лечения на базе медцентра по уникальным методикам с использованием передовых технологий и дорогостоящего оборудования», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В основном подозреваемые обманывали пожилых людей, которые после оказанного морального и психологического давления были вынуждены платить за псевдолечение от 99 до 353 тыс. рублей. При этом их намеренно вводили в заблуждение относительно того, что частичная компенсация затраченных средств будет произведена за счет бюджетных средств в рамках специальной федеральной программы. В результате многие пенсионеры брали деньги в кредит.

Предварительно установлено, что потерпевшими по уголовному делу являются более 1 тыс. жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Сумма ущерба — более 188 млн 800 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела, объём которого составил 158 томов, завершено и с обвинительным заключением передано в суд.

Уголовные дела о псевдолечениях в Благовещенске и Хабаровске выделены в отдельное производство. По некоторым из них судами вынесены обвинительные приговоры, часть дел находится на рассмотрении.

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