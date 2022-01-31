Абакан, 31 января, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Все школы города Абакана (Хакасия) с 31 января переходят на «дистант». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Глава города Алексей Лёмин принял соответствующее решение «в связи со стремительным ростом количества заражений COVID-19 и ОРВИ и среди детей, и среди взрослых абаканцев».

Уроки будут проходить в дистанционном режиме до тех пор, «пока ситуация не стабилизируется».

При этом детские сады продолжают работать в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 30 января выявлено 57 656 носителей коронавируса, выздоровели 52 075 человек, скончались 2127 ковид-пациентов.