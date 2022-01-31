Красноярск, 31 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил 31 января в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей отмечается рост в 2,3 раза.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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За последние две недели рост зафиксирован во всех возрастных группах, в том числе среди детей и подростков.

«При этом значимого роста числа госпитализированных не зафиксировано», — пишет Горяев. Чтобы составить полную картину эпидситуации, он призывает ориентироваться на такой показатель, как число госпитализированных.

Что касается распространяющихся в крае штаммов коронавируса, на прошедшей неделе более чем в 50% исследованных проб выявлен «Омикрон», известный своей большой контагиозностью.

«В такой непростой период работодателям необходимо отнестись с наибольшим вниманием к сохранению здоровья своих сотрудников, и, если это возможно, перевести максимальное количество работников на дистанционный режим работы», — призывает Горяев.

Он отметил, что образовательным учреждениям нужно тщательно соблюдать все требования санитарных правил при организации учебного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 30 января выявлено 184 937 носителей коронавируса, выздоровели 167 543 человека, скончались 9424 ковид-пациента.