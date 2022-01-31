Барнаул, 31 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры России о деприватизации пакета акций единственного производителя природного сульфата натрия — ОАО «Кучуксульфат» было заявлено важное требование. Кипрская компания и частное лицо потребовали признать за ними права на пакеты акций, мотивируя это приобретательной давностью. Требования арбитраж Алтайского края до 28 февраля 2022 года оставил без движения, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат» ОАО «Кучуксульфат», логотип

Во встречном иске кипрское ООО «Капок инвестментс лимитед» и Ольга Жураховская требуют признать за ними права собственности на акции в порядке приобретательной давности — на 20 183 и 5283 штуки соответственно.

Напомним, иск надзорного ведомства слушается с осени 2021 года. Ответчиками выступают акционеры алтайского предприятия, которое является градообразующим для р. п. Степное Озеро Благовещенского района. «Кучуксульфат» обеспечивает работой около 1,2 тыс. жителей. Всего в населенном пункте проживают порядка 6,3 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до этого по иску Генеральной прокуратуры на баланс государства вернулись акции «Башсоды». На сегодня в пермском арбитраже также рассматривается схожее дело об изъятии акций Соликамского магниевого завода.