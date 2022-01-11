Барнаул, , 02:50 — REGNUM На сегодня, 11 января 2022 года, арбитраж Алтайского края перенёс первое заседание по громкому делу о деприватизации. По иску Генпрокуратуры РФ у акционеров градообразующего предприятия «Кучуксульфат» пытаются истребовать пакеты акций. В пермском арбитраже также слушается схожий иск надзорной инстанции об истребовании акций «Соликамского магниевого завода», передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Кучуксульфат», логотип ОАО «Кучуксульфат»

Заместитель генпрокурора обратился в суд в интересах РФ. Уполномоченным органом, представляющим интересы государства, в споре выступает Росимущество, а ответчиками после уточнения иска являются 11 физлиц и две компании — ООО «Капок инвестментс лимитед» и АО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр». В дело в качестве третьих лиц уже привлекли управление имущественных отношений Алтайского края, само ОАО «Кучуксульфат», ООО «Траст», КГКУ «Фонд имущества Алтайского края».

Ранее представители ряда ответчиков подали ходатайства о пропуске истцом срока исковой давности. К 11 января суд обязал истца предоставить письменные пояснения по этому заявлению. Судья также удовлетворил ходатайства представителей шести СМИ об участии в заседании с проведением фотосъемки, видеозаписи судебного заседания. Росимущество к дате слушаний среди прочего должно предоставить письменные доказательства, подтверждающие порядок приватизации, а также ответы на вопросы: какие предприятия приватизировались по решению правительства РФ, а какие по решению Госимущества, утверждался ли перечень данных предприятий в период приватизации ОАО «Кучуксульф».

Если иск надзорной инстанции будет удовлетворён, у ответчиков истребуют принадлежащие им пакеты акций номинальной стоимостью 1600 рублей каждая, а регистратора обяжут «списать акции с лицевых счетов указанных лиц и зачислить их на лицевой счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом».

Напомним, ранее по делу были наложены аресты на акции, чтобы к моменту вынесения решения они не выбыли из владения ответчиков.

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