Благовещенск, 31 января, 2022, 05:16 — ИА Регнум. За неделю в Амурской области доля пациентов, болеющих COVID-19 с пневмонией, снизилась до 19,8% (было 28,9%). Коронавирус в регионе стали выявлять на 5,9% реже, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За неделю заразились коронавирусом 1098 амурчан, в том числе 325 в Благовещенске и 134 — в Свободном. Почти 10% от числа заболевших COVID-19 были вакцинированы. Чаще всего инфекцию подхватывают люди в возрасте 30−49 лет (34,9%), 50−64 года (19,9%) и старше 65 лет (19,7%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области коронавирусом стали чаще болеть школьники и студенты. Уровень заболеваемости в этих группах вырос на 26% и 35% соответственно. В возрастной группе 15−17 лет амурчане стали заражаться COVID-19 на 76% чаще.