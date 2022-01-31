Вашингтон, 31 января, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Представители администрации США, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин, выступят перед американскими конгрессменами по вопросу о ситуации на Украине. Об этом 30 января сообщает агентство Bloomberg.

(сс) Dan Scavino Конгресс США

По данным агентства, выступление представителей администрации запланировано на 3 февраля. Отмечается, что сначала состоится брифинг для палаты представителей, на нём, кроме Блинкена и Остина, выступят председатель комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки Эврил Хейнс.

После брифинга представители администрации США выступят уже перед полным составом Сената США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала бессмысленным превентивное введение санкций в отношении России до предполагаемого вооружённого вторжения на Украину.