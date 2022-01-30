Киев, 30 января, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Россия должна «отвести войска» от украинской границы. Об этом 30 января сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в соцсети Twitter.

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

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»Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и отвести войска, которые расположились вдоль украинских границ и на временно оккупированных территориях Украины, — написал Кулеба. — Дипломатия — это единственный подход».

Как передавало ИА REGNUM, 28 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Украину.