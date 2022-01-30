Ливерпуль, Великобритания, 30 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фулхэмом» на предмет трансфера 19-летнего английского атакующего полузащитника португальского происхождения Фабио Карвалью.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В текущем сезоне Чемпионшипа 2021/22 Фабио Карвалью принял участие в восемнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.

Текущее соглашение Карвалью с «Фулхэмом» рассчитано до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt оценивает английского футболиста в 3,5 миллиона евро.

Ранее «мерсисайдцы» объявили о трансфере нападающего «Порту» и сборной Колумбии Луиса Фернандо Диаса за 45 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро предусмотрены в качестве бонусов.