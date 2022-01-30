Минск, 30 января, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что в обострении отношений между Россией и Украиной никто не заинтересован, совместные российско-белорусские военные учения «Союзная решимость» являются внутренним делом Москвы и Минска.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она нам здесь не нужна. Конечно, очень велики риски провокаций. Это нужно брать во внимание и избегать этого», — сказал он в эфире белорусского телеканала СТВ.

Он добавил, что учения, которые сейчас начнутся на территории Белоруссии, носят сугубо оборонительный характер.

«Это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят это учение на своей территории», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабные российско-белорусские военные учения проводятся в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будет осуществлена переброска сил и средств на территорию Белоруссии. Первый этап включает в себя организацию охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охраны воздушной госграницы, проверка систем ПВО.