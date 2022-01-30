Курган, 30 января, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Курганской области из ковидных стационаров выписали в связи с выздоровлением ещё 11 пациентов. Об этом 30 января сообщает зауральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Госпитализированы 47 граждан. Выявили в регионе ещё 318 новых случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в России наблюдается очередной подъём числа заразившихся коронавирусом.