Тюмень, 30 января, 2022, 19:21 — ИА Регнум. В Тюменской области к 30 января из 1700 коек для пациентов с COVID-19 свободно 15,1%. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На 29 января доля таких мест составляла 19,3%.

Всего в регионе коронавирус выявили у 100 650 граждан. Вылечились уже 84 833 пациента.