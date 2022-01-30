На Ямале снизилось число госпитализированных тяжёлых ковид-пациентов
Салехард, 30 января, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО на 30 января госпитализированы 546 пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Из них 23 находятся в тяжёлом состоянии. В том числе пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.
Отметим, сутками ранее в больницах находились 483 пациента с коронавирусом. При этом в тяжёлом состоянии были 25 граждан, а семеро — на аппаратах ИВЛ.