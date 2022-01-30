Вильнюс, , 18:45 — REGNUM Вопросник на лояльность своим политическим требованиям для российских исполнителей намереваются ввести в Литве, заявил 30 января министр культуры Симонас Кайрис в эфире радио LRT.

По его словам, организаторам выступлений необходимо скрупулезно относиться к отбору иностранных артистов, которых намерены пригласить для выступления. Усовершенствование системы должно происходить таким образом, чтобы, например, приглашаемые из РФ исполнители заполняли формы, где указывали бы информацию о гастролях в Крыму.

21 января 2022 г. глава комитета Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис направили обращение в МИД о запрете на въезд в страну Наташе Королевой и Хабибу.

Они потребовали объявить их нежелательными персонами, в результате чего департамент миграции при МВД Литвы запретил Королевой и Шарипову посещать страну до января 2027 г.