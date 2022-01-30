Киев, 30 января, 2022, 16:52 — ИА Регнум. На Украине за минувшие сутки выявили 24 508 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 января сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 4 042 469.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 94 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов составило 100 125.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее на Украине выявили более 37 тыс. носителей SARS-CoV-2.