Пермь, 30 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В стационарах Пермского края на утро 30 января в тяжёлом состоянии насчитывается 162 пациента с COVID-19. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Это на одного меньше, чем сутками ранее. 67 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в регионе выявили уже 182 696 носителей коронавируса. Скончались от ковида уже 7795 человек.