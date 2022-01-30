В стационарах Прикамья снизилось количество тяжёлых ковид-пациентов
Пермь, 30 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В стационарах Пермского края на утро 30 января в тяжёлом состоянии насчитывается 162 пациента с COVID-19. Об этом сообщает краевой оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
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Это на одного меньше, чем сутками ранее. 67 подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего в регионе выявили уже 182 696 носителей коронавируса. Скончались от ковида уже 7795 человек.