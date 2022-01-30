Лондон, , 15:52 — REGNUM Собственность «российских олигархов» в Лондоне вполне может быть конфискована в рамках готовящегося проекта ужесточения санкций против России. Об этом сегодня, 30 января, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в эфире телеканала Sky News.

Дракон в Лондон Сити

«Ничего не исключено. Мы не будем говорить о деталях относительно того, кто и под какими санкциями будет, этот законопроект позволит нам бить по более широкому спектру целей, поэтому не будет никого, кто будет думать, что у него иммунитет от санкций», — заявила глава британского внешнеполитического ведомства.

Трас пояснила, что готовящийся законопроект позволит вводить санкции не только против тех российских компаний, которые, по мнению Лондона, связаны с происходящим в Донбассе, но и воообще против всех российских компаний, которые, так или иначе «интересны Кремлю».

Трас уверяет, что в случае введения таких санкций, у российских граждан и компаний, которые «служат опорой российского государства», и против которых эти санкции направлены, «не получится спрятаться».

Даже если эти санкции каким-то образом ударят по британским инвесторам, Трас считает, что это допустимые издержки, так как «демократия и свобода важнее», чем какие-то сиюминутные финансовые интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о новых санкциях против России будет представлен в британском парламенте 31 января. При этом санкции против России готовят и другие западные страны. Однако большинство из них заявляют, что эти санкции будут введены только в том случае, если Россия нападет на Украину. При этом уже сами украинские власти заявляют, что, на самом деле, никакое нападение России не готовится.