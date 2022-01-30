Москва, 30 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что штамм коронавируса «Омикрон» не станет концом пандемии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

По его мнению, было бы неправильно думать, что «Омикрон», став доминирующим, ознаменует собой конец пандемии коронавируса.

«Я не берусь утверждать, что это финальная стадия, это было бы … неправильно. По той простой причине, что мы с вами сейчас разговариваем, а в это время возникают бесконечное количество новых вариантов возбудителей COVID-19», — сказал он.

С появлением штамма «Омикрон», при котором COVID-19 протекает в более легкой форме, многие эксперты высказали мнение, что этот штамм станет «естественной вакциной».

Но высказываются мнения, что коронавирус продолжит мутировать.