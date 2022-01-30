Гранада, Испания, 30 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Гранада» собирается взять в аренду бразильского форварда туринской команды «Ювентус» Кайо Жорже. Об этом 30 января сообщает AS.

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По информации источника, руководство «Гранады» намерен взять 20-летнего футболиста в аренду до конца нынешнего сезона.

При этом уточняется, что в туринской команде готовы отпустить игрока только в случае, если состав «Ювентуса» не покинет испанский нападающий Альваро Мората.

Отметим, Кайо Жорже перешел в Ювентус из бразильской команды «Сантос» в минувшем году за € 1,5 млн и в нынешнем сезоне сыграл за клуб из Турина в девяти матчах, не отличившись в них результативными действиями. Его текущий контракт рассчитан до лета 2026 года.