Москва, 30 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Российская Федерация будет добиваться от стран Запада юридически обязывающих гарантий безопасности, которые бы обеспечили мир на европейском континенте при полном и равноправном учете законных интересов Москвы. Об этом сегодня, 30 января, в эфире программы «Воскресное время» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Напомним, что после того, как лидеры России и США — Владимир Путин и Джо Байден договорились о проведении переговоров по стратегической стабильности и контролю над вооружениям, российская сторона потребовала от Запада юридически обязывающих гарантий своей безопасности. Однако власти США отказались давать какие-либо гарантии.

Тем не менее, по словам Лаврова, Россия не собирается отказывать от своих намерений.

«Будем добиваться не только заверений, политических обязательств «на бумаге», но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов Российской Федерации», — сказал глава МИД России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США дали письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности, но российскую сторону они не устраивают.