Красноярск, 30 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 9437 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус

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Выявлено за сутки 1405 новых случаев заражения. Наибольший прирост зафиксирован в городах Красноярск, Норильск, Ачинск и Енисейск. При этом госпитализировано в ковидные стационары за сутки 111 пациентов.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 186 342. К настоящему времени от COVID-19 излечились 168 072 человека, в том числе 529 за последние сутки.