Чита, 30 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 30 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 102 015 (+589 за минувшие сутки). Вместе с тем 93 329 пациентов (+111 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2365 человек (+3 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 65 находятся в тяжёлом состоянии (+4 за сутки), 24 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 за последние сутки).

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