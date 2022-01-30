Барнаул, 30 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 30 января 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей.

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С начала нового учебного года выявлены уже 7586 зараженных коронавирусом (рекордные +314 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований упало до 11 558 (-3042 за сутки), выявлены 1107 новых носителей (+300 за сутки).

«По состоянию на 30 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1540 человек (+61 за сутки). Кроме этого, 187 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3 за сутки)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось:26 159 (+193 за сутки) и 95 061 (+899 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 317 (+5 за сутки). Из них 146 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8794 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 131 517 человек. Выздоровели 110 002 пациентов (+90 за сутки).

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