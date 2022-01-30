Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Гильдии режиссёров, продюсеров и сценаристов США объявили список номинантов на лучшие работы 2021 года. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

«Дюна» Скриншот с YouTube

На главную премию гильдии режиссёров США по итогам 2021 года претендуют фильмы «Лакричная пицца» режиссёра Пола Томаса Андерсона, «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Дюна» Дени Вильнёва, «Белфаст» Кеннет Брана и «Власть пса» Джейн Кэмпион. В список претендентов на лучшую режиссуру драматических сериалов вошли Андрий Парекх, Кевин Брэй, Марк Майлод, Лорин Скафария, роберт Пульчини и Шари Спрингер Берман за работы над разными эпизодами сериала «Наследники».

Приз гильдии сценаристов за лучший оригинальный сценарий получат Ааарон Соркин (фильм «В роли Рикардо»), Адам МакКей («Не смотрите наверх»), Зак Бэйлин («Король Ричард»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицаа») и авторы сценария фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Гильдия продюсеров назвала главными номинантами на премию за продюсирование игрового фильма создателей картин «В роли Рикардо», «Белфаст», «CODA: Ребёнок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Власть пса», «Тик-так Бум!» и «Вестсайдская история».

Киногильдии объявят лауреатов в марте. Присуждение призов профессиональных объединений предшествует церемонии вручения главной американской кинопремии «Оскар».