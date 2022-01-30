Париж, , 09:51 — REGNUM Государственный совет Франции — высшая судебная инстанция страны по административным делам — оставил в силе решение надзорного органа о взыскании штрафа в размере €100 млн с американского интернет-гиганта Google. Об этом сообщает агентство Reuters.

Google West McGowan

Национальная комиссия по информатике и свободам Франции наложила многомиллионные штрафы на американские компании Google и Meta в начале января 2022 года. Технологические гиганты обвинялись в нарушении французских норм при сборе данных пользователей их сервисов.

В частности, французский регулятор посчитал, что компания Google нарушает правила по сбору и обработке данных при использовании файлов cookie. Эти файлы, содержащие небольшие фрагменты данных о пользователях, собираются при использовании интернет-сервисов — они используются для аутентификации пользователя и сохранения настроек.

В надзорном ведомстве отметили, что для подтверждения разрешения на передачу этих данных достаточно нажатия одной клавиши. При этом для отказа от сбора файлов coockie требуется выполнить несколько сложных действий.

Государственный совет Франции оставил в силе решение регулирующего органа. Также в высшей судебной инстанции по административным делам постановили, что сумма штрафа соответствует тяжести нарушения.