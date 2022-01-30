Челябинск, 30 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 952 человека. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе болезнь победили 144 255 пациентов. Выявлено уже 165 300 случаев заражения. Из них за 28 января 3223, в том числе 557 школьников.

Больных COVID-19 насчитывается 13 252 человека. Скончались от ковида ещё десять граждан.