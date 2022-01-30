Токио, 30 января 2022, 09:28 — REGNUM Правительство Японии выразило протесты властям Северной Кореи из-за очередного запуска ракеты. Об этом сегодня, 30 января, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
Как сообщалось ранее, утром 30 января береговая охрана Японии выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны Корейской Народно-Демократической Республики. Также о возможном пуске ракет со стороны Северной Кореи заявило министерство обороны Японии. Кораблям в море рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения. Вскоре появилось сообщение, что ракета упала в море.
При канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды Японии создан специальный кризисный штаб. Генеральный секретарь японского кабинета министров Мацуно дал пресс-конференцию, на которой был заявлен протест действиям северокорейской стороны.
Также он добавил, что время полета северокорейской ракеты составило около 30 минут. При этом ракета не залетала в исключительную экономическую зону Японии.