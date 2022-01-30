Латвия, 26 февраля, 2010, 18:52 — ИА Регнум. В 2009 году в Великобритании было зарегистрировано более чем вдвое больше гастарбайтеров из Латвии, чем в 2008 году, сообщает сегодня, 26 февраля, портал Delfi.lv со ссылкой на Британское статистическое бюро. Только в последнем квартале прошлого года в Великобритании официально зарегистрировалось 5.035 рабочих, прибывших из Латвии. В четвертом квартале 2008 года приезжих из Латвии было гораздо меньше - 1.965 человек.

В целом за прошлый квартал в Великобританию на заработки прибыло 26.650 человек. При этом за аналогичный период 2008 года в стране зарегистрировались 28.835 приезжих рабочих, а в 2007 году - 50.820 человек.