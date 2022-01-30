Берлин, , 09:16 — REGNUM С крысами во времена эпидемии чумы сравнил детей Ян Бёмерманн — немецкий журналист и телеведущий — во время сатирической передачи Royale на телеканале ZDF.

«Чем были крысы во время эпидемии чумы, тем являются дети сегодня для COVID-19: переносчики», — сказал он.

При этом он пожаловался на то, что очень мало детей вакцинировано против COVID-19, пишет ИА Красная Весна.

Бёмерманн является сторонников жестких карантинных ограничений. В сатирических передачах он высмеивает противников ограничений и вакцинации.